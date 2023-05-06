В Пермской природоохранной прокуратуре сменилось руководство

Новым Пермским природоохранным прокурором назначен Иван Ахматов. Ранее господин Ахматов занимал должность начальника отдела прокуратуры Пермского края по надзору за соблюдением прав и свобод граждан. До перехода в аппарат надзорного органа он был заместителем прокурора Кировского района Перми. В этой должности он сменил Людмилу Моисеевских, которая в порядке ротации была назначена прокурором Чусового. По данным «Ъ-Прикамье», кадровые перестановки связаны с тем, что предельный срок пребывания госпожи Моисеевских в одной и той же должности истек.