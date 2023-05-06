В Уфе загорелось здание кинотеатра «Искра»

В Уфе загорелось здание бывшего кинотеатра «Искра», сообщили в пресс-службе республиканского МЧС. Горел пристрой и обшивка фасада. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Пострадавших нет. В настоящее время горение локализовано на площади 400 кв. м.

По словам главы администрации Уфы Ратмира Мавлиева, произошло возгорание на летней веранде здания.

Установление обстоятельств происшествия контролирует прокуратура Башкирии.

С февраля 2021 года кинотеатр, находящийся внутри здания, не эксплуатируется.

Влада Шипилова

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