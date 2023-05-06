Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает о том, где можно отведать королевский завтрак или заказать его прямо в постель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Grand Cru Фото: Grand Cru

Продолжаем обзор майских праздничных предложений. Сегодня — самые примечательные поздние завтраки и бранчи по случаю длинных выходных. В гастробаре Blush до 10 мая действует «Морской бранч». 1 кг морепродуктов по 3,5 тыс. руб. , будь то спайси краб, морской еж с понзу, крудо из гребешка, свежие магаданские креветки или севиче из сибаса, можно смело заказывать на двоих. Вдобавок на вина из зимней коллекции действует скидка 50%.

На веранде Maroon предлагаются поздние завтраки с 10 до 16 часов — турецкий, израильский и иранский. В каждый сет входят 8-10 тематических блюд, тут и мезе, и шакшука, и тажин с острыми колбасками, и халва, и рахат-лукум. Ресторан Greeks подает свои завтраки прямо в постель — с доставкой заказать можно дакосы с лососем или копченой ветчиной, гирос с кюфтой, омлет хориатики и запеканку с вареньем из оливок.

А на веранде Grand Cru с 12 до 15 часов сервируют настоящие Les Oeufs de Midi в исполнении непревзойденного Давида Эммерле. Французский шеф готовит из фермерских яиц Organic гигантский слоеный омлет с начинкой для двоих, омлет с пятилетним хамоном и конфи из сладкого перца, омлет с весенней спаржей, яичницу-болтунью, запеченную в кассолет, а также яйца-кокот. Для королевского завтрака по-французски предусмотрена яичница с пятилетним хамоном и тостами из круассана со сметаной и осетровой икрой.