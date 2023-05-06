В центре Перми произошло ДТП с участием машин ДПС

Сегодня около 5.00 в центре Перми (на перекрестке улиц Ленина и газета Звезда) произошло ДТП с участием двух машин ДПС и легкового автомобиля Lada Granta. Как сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю, инспекторы заметили автомобиль ВАЗ-2115, который зигзагообразно двигался по проезжей части. Сотрудники полиции потребовали водителя остановиться, но тот проигнорировал требование и попытался скрыться.

В ходе преследования водитель ВАЗ нарушал правила дорожного движения, создавая реальную угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. Погоня закончилась на пересечении улиц Ленина и Газеты Звезда, где нарушитель не предоставил преимущество в движении двум патрульным автомобилям, что привело к столкновению. В результате ДТП патрульные авто получили механические повреждения, а водитель Lada Granta — травмы.

За рулем Lada Granta находился 21-летний пермяк без водительского удостоверения. Предположительно водитель был пьян и отказался от прохождения медицинского освидетельствования. В отношении гражданина составили несколько административных протоколов. Ему грозит крупный денежный штраф и административный арест до 15 суток.