В Крыму из-за ремонта до 25 мая ограничили движение по автотрассе в Судак

В Крыму в связи с ремонтными работами на автотрассе 35 ОП МЗ 35Н-597 «Судак-Миндальное-Солнечная долина» ограничили автомобильное движение до 25 мая. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым» Фото: ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым»

Ограничения будут действовать на участке от мыса Алчак (3 км) до села Миндальное.

«Просим участников дорожного движения руководствоваться данной информацией при выборе маршрута движения»,— говорится в сообщении.

К реконструкции участка автотрассы приступили 4 мая. На указанной территории выставили соответствующие дорожные знаки.

Анастасия Донскова

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