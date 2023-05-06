Краевые власти объявили конкурсы по ремонту дорог почти на 2 млрд рублей

Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края объявило два конкурса на выполнение работ по ремонту региональных автомобильных дорог общего пользования Пермского края в 2023 – 2024 годах. Заказчиком работ является КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным ЕИС «Закупки», первый лот оценивается в 988,1 млн руб. В него вошли участки дорог: Шоссе Космонавтов, «Болгары — Юго-Камский — Крылово», «Кукуштан — Чайковский», «Барда — Куеда», «Кунгур — Соликамск», «Оса — Чернушка», «Пермь — Екатеринбург — Белая гора». Их общая протяженность составляет 55,1 км. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 16 мая. Определение победителя запланировано на 19 мая.

Работы в рамках второго лота оцениваются в 988 млн руб. Этот лот включает участки дорог: «Большая Соснова — Частые», «Пермь — Березники», «Кунгур — Соликамск», «Горнозаводск — граница Свердловской области», «Соликамск — Красновишерск», «Пермь — Ильинский», «Ильинский — Чермоз», «Очер — Верещагино — Сива». Общая протяженность этих участков — 47,5 км. Заявки по данному лоту принимаются до 10 мая, определить победителя планируется 15 мая.