В Краснодаре хотят провести масштабную реорганизацию дорожного движения

В Краснодаре планируют провести крупную реорганизацию дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Так с 7 мая в силу вступит запрет на разворот на пересечении улиц имени Благоева и Мачуги при движении в сторону аэропорта.

Реорганизация затронет еще семь городских участков. На пересечении улиц имени Дзержинского и Кореновской изменится приоритет движения. В районе межвузовской поликлиники на улице Постовой уберут наземный пешеходный переход. На пересечении улиц Восточно-Кругликовской и имени 40+-летия Победы будет запрещен левый поворот. Изменится направление движения по полосам на пересечении улиц Березанской и Северной. Аналогичные изменения введут на пересечении Ростовского Шоссе с улицей Офицерской. На участке улиц Бабушкина и 1-я Линия от улицы Академика Трубилина до улицы 1-я Линия будет действовать одностороннее движение. «Вафельную» дорожную разметку на перекрестках улиц Ставропольской и Кубанской, а также имени Лизы Чайкиной и Сормовской.

Анастасия Донскова

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