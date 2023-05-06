На Кубани за сутки коронавирусом заразились 79 человек

В Краснодарском крае за сутки коронавирусом заразились 79 человек. По данным оперативного штаба региона среди заболевших 53 женщины и 26 мужчин, в том числе 14 детей в возрасте от двух недель.

В Краснодаре заболевание выявили у 33 человек, в Сочи — у 11. В Каневском районе шесть заболевших. В Новороссийске зарегистрировали пять случаев. В Геленджике, Новопокровском и Тихорецком районах заболели по три жителя. В Белореченском, Гулькевичском, Северском, Славянском и Староминском муниципалитетах выявили по два случая заражения, в Апшеронском, Ейском, Кавказском, Мостовском и Тимашевском — по одному.

Всего с начала пандемии на Кубани заболевание подтвердили у 361967 жителей. С выздоровлением выписали 350325 пациентов. За все время скончались 11195 человек.

Анастасия Донскова

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