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Первым заместителем главы Мотовилихинского района Перми назначен юрист из Ижевска

Экс-спикер Краснокамской думы Юрий Трухин 3 мая покинул пост первого заместителя главы Мотовилихинского района Перми. Как сообщили “Ъ-Прикамье” в пресс-службе мэрии, исполняющим обязанности первого заместителя главы администрации Мотовилихи назначен Григорий Трипалин. По информации из открытых источников, господин Трипалин окончил Уральскую юридическую академию в 2018 году и работал юристом в Ижевске.

Юрий Трухин работал первым заместителем главы Мотовилихинский район с конца ноября 2021 года. С января по март 2023 года господин Трухин исполнял обязанности руководителя района, после отставки Александра Хаткевича. В марте этого года Мотовилиху возглавил бывший заместитель главы Ижевска по вопросам ЖКХ Игорь Сальников.

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