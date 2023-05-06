В праздничные дни в Удмуртии усилят меры безопасности

В майские праздники во всех городах и районах Удмуртии в связи с проведением праздничных культурно-массовых и спортивных мероприятий усилят меры безопасности. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, подразделения правоохранительных органов переведены на усиленный вариант несения службы, резервная техника введена в боевой расчет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

«Наша общая задача — не допускать провокаций. Прошу всех настроиться на работу, все тренировки провести в намеченные сроки, руководителям учреждений ответственно отнестись к организации дежурств и взаимодействию с экстренными службами»,— прокомментировал глава Удмуртии Александр Бречалов на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба региона.

В местах с массовым пребыванием людей уже проведены профилактические мероприятия с отработкой действий по эвакуации людей на случай чрезвычайных ситуаций, а также установлены посты с телефонной связью и списками контактов экстренных служб. Пожарно-спасательные службы будут дежурить на задействованных объектах. Кроме того, сотрудники полиции будут пресекать продажу алкоголя в границах мест проведения праздничных мероприятий.