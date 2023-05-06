В Крыму начали проверку по факту массовой аварии в Симферополе

Прокуратура Крыма начала проверку по факту массовой аварии при участии девяти автомобилей в Симферополе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

По предварительным данным, вечером 5 мая водитель выехал на Евпаторийское шоссе в районе торгового центра «Меганом» и столкнулся с 8 автомобилями.

«В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения»,— говорится в сообщении.

Как сообщает RT со ссылкой на минздрав республики, в результате происшествия пострадали пять человек.

Анастасия Донскова

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