После гибели двух подростков при пожаре в Омске следователи возбудили дело

В Омской области следователи устанавливают причины пожара, в котором погибли двое подростков 14 и 13 лет. По факту гибели несовершеннолетних возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

По предварительным данным, пожар начался около пяти часов утра 6 мая, во время тушения огня в доме были обнаружены тела двух мальчиков.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты, назначены необходимые экспертизы.

По словам врио губернатора Омской области Виталия Хоценко, причиной пожара стала неисправная проводка. Взрослые в момент возгорания отсутствовали. 14-летний сын пригласил в гости приятелей, пятеро из них успели выбежать. Двое, один из которых сын хозяйки, не смогли выбраться.

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Лолита Белова