Два человека погибли при лобовом столкновении двух иномарок в Туапсинском районе

Два человека погибли в результате лобового столкновения двух иномарок в Туапсинском районе в границах села Молдовановка. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю
По предварительной информации, ДТП произошло ночью 6 мая. Водитель автомобиля Ford Focus двигался в направлении Геленджика со стороны Краснодара и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с фургоном Ford Transit. В результате аварии погибли водитель и пассажир легкового авто.
Двое пассажиров Ford Focus, в том числе ребенок 2007 года рождения, доставлены в больницу с различными травмами.
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