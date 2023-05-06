В Челябинске завершено расследование дела замглавы Фонда содействия инновациям

Следственные органы Следственного комитета РФ по Челябинской области завершили расследование уголовного дела в отношении заместителя генерального директора ФГБУ «Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» (Москва, Фонд содействия инновациям) Андрея Микитася, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, замглавы фонда в 2020-2021 годах получил взятку в сумме 2,6 млн руб. от представителей коммерческой организации за содействие в прохождении конкурсных процедур и заключение контракта на получение гранта, а также за совершение действий, связанных с приемкой и оплатой контракта на выполнение строительных работ.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области, которые занимаются оперативным сопровождением уголовного дела. По уголовному дело утверждено обвинительное заключение для дальнейшего направления в суд для рассмотрения по существу.