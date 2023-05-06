В Белгороде в пострадавшем от падения авиабомбы доме пять квартир остаются «в очень непростом состоянии»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о результатах восстановительных работ в многоквартирном доме на улице Шаландина, 15, рядом с которым 20 апреля с российского бомбардировщики упали две авиабомбы. Как заявил в соцсетях глава региона, пять квартир остаются «в очень непростом техническом состоянии».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Барышев, Коммерсантъ Фото: Владимир Барышев, Коммерсантъ

Господин Гладков уточнил, что восстановительные работы ведутся сегодня в 19 квартирах. В двух квартирах (из пяти наиболее пострадавших) уже заменили остекление. В остальных, где ситуация чуть сложнее, готовность - 15-30%. Идет ремонт электропроводки, подготовка стен, поклейка обоев, замена окон. В одной из квартир восстанавливают несущие конструкции, отметил губернатор. По его словам, бригады строителей на объекте находятся без выходных, чтобы закончить ремонт до конца мая. «Вижу, что строители стараются, чтобы жители максимально быстро смогли вернуться в свои дома. Но главное - качество. За этим очень внимательно следим и постараемся быстрее завершить восстановительные работы»,– пообещал Вячеслав Гладков.

22 апреля власти Белгородской области были вынуждены единовременно эвакуировать 3 тыс. человек из 17 многоэтажек: в ходе обследования дома на улице Шаландина, 15, пострадавшего после падения российской авиабомбы в ночь с 20 на 21 апреля, саперы обнаружили неразорвавшийся снаряд ФАБ-500. Эвакуация и дальнейшее обезвреживание снаряда прошли успешно.

Как проходила эвакуация граждан из спального района Белгорода, их автомобилей и домашних животных — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».

Владимир Зоркий