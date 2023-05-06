Купальный сезон в Перми начнется с 15 июня

Администрация краевой столицы опубликовала постановление «Об установлении ежегодной продолжительности купального сезона на водных объектах в границах Перми». Согласно документу официальный купальный сезон на пермских пляжах откроется 15 июня и завершится 31 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В Перми есть пять официальных пляжей: на правом берегу Камы у Коммунального моста, на Мотовилихинском пруду, в микрорайоне КамГЭС на левом берегу Камы, в Кировском районе, а также на левом берегу Сылвы в поселке Новые Ляды. Однако пляж в Кировском районе в прошлом году находился на реконструкции.

Весной 2022 года на совещании в краевом правительстве обсуждалось привлечение бизнеса к развитию пляжной инфраструктуры Перми. В мэрии разрабатывали план мероприятий, в рамках которого на пляжах хотели размещать пункты проката спортинвентаря, летние кафе, фуд-траки и прочие объекты для отдыха. Стоимость работ оценивалась в 33 млн руб.