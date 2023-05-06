В Челябинске полиция задержала двух горожан, пытавшихся угнать машину скорой помощи

В Металлургическом районе Челябинска два человек с предметом похожим на пистолет пытались угнать автомобиль скорой помощи. Напавших на водителя спецмашины задержали сотрудники полиции, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Вечером 5 мая в дежурную часть отдела полиции Металлургического района поступило сообщение от бригады скорой медицинской помощи о том, что двое мужчин с признаками опьянения провоцируют конфликт с водителем и пытаются завладеть служебным автомобилем. При этом у одного из них в руках был предмет, похожий на пистолет. Прибывшие на место происшествия сотрудники полка ДПС ГИБДД и росгвардейцы задержали горожан. Также на место прибыла следственно-оперативная группа. Предмет, которым угрожали задержанные изъяли, им оказалась зажигалка.

Нарушителей доставили в отдел полиции. Ими оказались местные жители 51 и 39 лет, один из которых ранее неоднократно судим за имущественные преступления. По факту попытки угона автомобиля возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 166 УК РФ.