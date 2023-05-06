Мэрия Челябинска опубликовала график перекрытия улиц в День Победы

Движение транспорта в центре Челябинска закроют 9 мая. График перекрытий опубликовала администрация города в своем telegram-канале.

В первой половине Дня Победы, на время проведения торжественного построения войск челябинского гарнизона на Площади Революции, с 6 до 13 часов, будет закрыто движение на следующих улицах: проспект Ленина на участке от Свердловского проспекта до улицы Свободы; Воровского – от Тимирязева до Ленина; Цвиллинга – от Тимирязева до Карла Маркса; Елькина – от Тимирязева до Воровского; Елькина – от Ленина до Коммуны; Васенко – от Ленина до Коммуны; Советская – от Ленина до Труда; Коммуны – от Советской до Цвиллинга. На это же время будут полностью ограничены въезды на парковки по проспекту Ленина на участке от Свердловского проспекта до улицы Свободы. Кроме того, для прохождения колонны с 6 до 13 часов кратковременно ограничат проезд по Ленина от улицы Танкистов до Артиллерийской.

Вечером, на время проведения праздничного концерта и фейерверка, с 20 до 23 часов закроют улицы Цвиллинга – от проспекта Ленина до улицы Труда; Кирова – от Труда до проспекта Победы; Братьев Кашириных – от Краснознаменной до Российской; Свердловский проспект – от Победы до Ленина; Труда – от Российской до Энгельса; Красная – от Ленина до 8 Марта; Каслинская — от 8 Марта до Победы.

О работе общественного транспорта мэрия обещает сообщить дополнительно.