В Удмуртии отремонтируют более 200 км дорог в 2023 году

В 2023 году в Удмуртии планируют провести в нормативное состояние более 200 км региональных и местных дорог и 10 мостовых сооружений. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев рассказал, что работа пройдет на 80 объектах. Ремонт дорог начался 14 апреля на 16 объектах в Ижевске, Воткинске и Можге, в Воткинском, Завьяловском, Увинском, Селтинском и Вавожском районах, а также на региональных трассах Ижевск-Якшур-Бодья, Бураново-Киясово и Ижевск-Ува.

«В процессе проектирования еще два важных для республики участка. По ним в 2023 году планируем получить положительное заключение госэкспертизы. Речь про автодороги Ижевск-Аэропорт и Ижевск-Воткинск. Это перегруженные направления, где реконструкция позволит обеспечить безопасность и комфортность проезда»,— прокомментировал господин Горбачев.