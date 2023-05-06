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Коммерсантъ FM
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Глава пермского Центра исторической памяти отправлен под арест на 15 суток

Химкинский суд дал 15 суток ареста по административному делу о хулиганстве руководителю пермского Центра исторической памяти Александру Чернышову, сообщает общество «Мемориал» (признано Минюстом иностранным агентом и ликвидировано в 2022 году) в Telegram-канале. На суде полиция предоставила показания двух пассажиров из зоны вылета, которые сообщили, что в 13:40 общественник хулиганил в зоне вылета аэропорта Шереметьево.

По их версии, он «безадресно выражался нецензурной бранью», «находился в возбужденном состоянии», «размахивал руками», «вел себя агрессивно», «выражал неуважение к обществу», «на замечания не реагировал», цитирует материалы дела «Мемориал». В итоге в 14:30 Чернышова задержали за мелкое хулиганство.

На суде общественник заявил, что до 14:30 он находился в отделе погранслужбы безвыходно и под конвоем сотрудников, а значит не мог оказаться в зоне прилета. Большую часть времени он сидел и ждал. Адвокат общественника ходатайствовала о приобщении к делу талона на рейс 8:55, с борта которого в 8:30 погранслужба ФСБ вывела Чернышова из самолета. Адвокат считает, что Чернышову незачем было самому выходить из самолета и пропускать свой рейс, и он не мог самостоятельно оказаться в зоне вылета в 13:00. Однако суд отказался принимать во внимания доводы защиты, а также не стал изучать записи с камер наблюдения. Решение суда адвокаты будут обжаловать в Московском областном суде.

Рано утром 5 мая в аэропорту Шереметьево полицейские задержали Александра Чернышова. По данным СМИ, задержание может быть связано с попыткой вывезти из Перми архив «Мемориала».

В марте сотрудники центра по борьбе с экстремизмом уже проводили оперативные мероприятия в квартире господина Чернышова, изъяв документы и носители информации. Параллельно полицейские провели мероприятия в квартирах других сотрудников Центра исторической памяти. Одного из них позже оштрафовали на 3 тыс. руб. за невыполнение законных требований сотрудников МВД.

Дмитрий Астахов, Пермь

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