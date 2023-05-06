Минюст включил новосибирское ООО “Тайга инфо” в реестр иноагентов

Зарегистрированное в Новосибирске ООО “Тайга инфо” включено в реестр иностранных агентов, следует из опубликованных в пятницу материалов Минюста России. Компания ранее управляла операционной деятельностью одноименного интернет-издания.

В Минюсте указали, что «ООО “Тайга инфо” распространяло для неограниченного круга лиц материалы иностранных агентов, недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике».

В самом издании сообщили, что приняли решение ликвидировать внесенное в реестр юридическое лицо и продолжить работать “как прежде”. «После блокировки издания, произошедшей 1 марта 2022 года, с апреля того же года ООО “Тайга инфо” не вело никакой хозяйственной деятельности. Но из-за действий Минюста РФ учредители ООО “Тайга инфо” приняли решение о ликвидации этой фирмы», – сообщает издание.

Помимо “Тайги инфо” Минюст РФ 5 мая включил в список иноагентов восемь человек и три организации. Среди них — лидеры Фонда борьбы с коррупцией (ликвидированный иноагент, организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена) Мария Певчих и Георгий Албуров и оперная певица, экс-депутат Госдумы Мария Максакова-Игенбергс.

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Дарья Решетникова