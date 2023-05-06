«Даже казакам не позволено создавать вооруженные формирования»

Член главного Совета администрации Запорожской области Владимир Рогов предложил в ряде приграничных с Украиной регионов, в числе которых назван и Краснодарский край, сформировать народные ополчения. Инициатива вызвана активизацией украинских диверсионно-разведывательных групп. Господин Рогов уточнил, что такие ополчения должны «не держать оборону, а фиксировать попытки проникновения посторонних на территорию региона и сообщать о них силовым структурам». Инициативу комментирует адвокат Александр Якимович.



Александр Якимович

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«Федеральное законодательство не предполагает создание “ополчений”. Конституция РФ (п. «м» ст. 71) относит вопросы обороны и государственной безопасности к исключительному ведению Российской Федерации и категорически запрещает создание вооруженных формирований (п. 5 ст. 13). Подчеркиваю — не только “незаконных вооруженных формирований”, а вообще любых. Мне известны случаи, когда за нарушение этих ограничений граждане привлекались к уголовной ответственности, хотя создавали они организацию для проведения шоу в военных костюмах, и для этого включали в устав положения об обучении участников приемам владения оружия и боевого порядка.

То есть, только государство может сформировать “ополчение” и только в рамках обеспечения обороны или безопасности, приняв личный состав на государственную службу — военную или гражданскую. Но такие формирования уже есть — это вооруженные силы и органы внутренних дел.

Даже на Кубани, которая исторически связывается с казачеством, то есть военным сословием — даже казакам не позволено создавать такие формирования. Неофициально высказывается причина — “неизвестно, куда это повернется”. С 2005 года действует закон “О государственной службе казачества”, и функциями охраны порядка занимаются не казаки-общественники, а казаки, принявшие на себя обязанности гражданской службы.

Подчеркиваю, закон в целом и ст. 208 УК РФ жестко запрещает создание любого вооруженного формирования кому-то, кроме правительства РФ через согласование с Федеральным Собранием РФ. Неважно, какие “благие” цели ставятся такому формированию — патрулирование улиц, патриотические лекции, спасение кошек с деревьев или отлов диверсантов. Таков закон, и я его полностью поддерживаю.

Возвращаясь к инициативе, отмечу, что речь идет не только о борьбе с диверсантами, что есть функция ФСБ, в целом, и Пограничных войск, в частности, а также Росгвардии и Вооруженных сил, но и о наблюдении, сборе информации для борьбы с диверсантами. Для этой цели создавать “ополчения” и “отряды самообороны” также незаконно, так как сбор информации о потенциальных правонарушениях — это оперативно-розыскная деятельность (ОРД), которая жестко регулируется законом. Для ее осуществления созданы специальные государственные службы — полиция, ФСБ, Таможенная служба, а также их гласный и негласный штат. Все они действуют в жестких рамках законов об ОРД — от участковых до разведчиков. Попытка следить и собирать информацию иными лицами — является преступлением, “незаконной оперативно-розыскной деятельностью”, особенно если ведется группой лиц. Даже частный детектив должен иметь специальное разрешение, и ведет он сбор информации только в одиночку и только по поручением частного лица — расследовать преступления ему запрещено, не говоря уже о выявлении диверсантов.

Закон категорически запрещает не только создавать “ополчения”, а даже призывать к таким действиям. То есть, если у нашего государства есть потребность в них — необходимо принять новый закон и внести изменения в действующие. Однако в любом случае эти формирования будут только государственными, то есть — они будут органами исполнительной власти Российской Федерации, а не субъекта РФ или “общественными”, а их личный состав — государственными служащими.

Убежден, что уговорить граждан добровольно принять на себя такую службу будет невозможно, следовательно, придется это делать принудительно — а единственным и законным способом наполнить подобное формирование личным составом является мобилизация — призыв граждан на государственную службу, для чего этот механизм и придуман. Убежден, что инициатор этой политической идеи не будет рассматриваться как правонарушитель, но его инициатива не будет реализована».

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