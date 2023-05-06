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Осужденный экс-владелец сети автозаправок признан банкротом

Арбитражный суд Москвы признал несостоятельным бывшего владельца сети автозаправок «Феникс Петролеум» Николая Тихоновца и ввел в отношении него процедуру реализации имущества. С соответствующим заявлением в арбитраж обратилось ООО «Газпромнефть — Региональные продажи». Свои требования компания обосновывала наличием подтвержденной судом задолженности в размере более 243,4 млн руб. Эта сумма была взыскана судом в рамках гражданского иска по уголовному делу в отношении господина Тихоновца. В июле 2021 года он был признан виновным в хищении у ООО «Газпромнефть — Региональные продажи» указанной суммы.

Как установил суд, господин Тихоновец, несмотря на прямой запрет, снабжал свои автозаправки нефтепродуктами дочки «Газпрома», а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению. Сам Николай Тихоновец вины не признал. По его мнению, дело было инициировано, поскольку компания хотела получить под контроль принадлежавшую ему сеть автозаправок, что и удалось сделать. В итоге он был приговорен к трем годам колонии общего режима.

По данным «Ъ-Прикамье», он продолжает отбывать наказание, не став подавать прошение об УДО.

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