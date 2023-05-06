Депутатов потянуло на фронт

Сразу два представителя «Коммунистов России» — лидер татарстанского отделения партии, казанский депутат Альфред Валиев и депутат Альметьевска Василий Новиков — записались в добровольческий батальон для участия в специальной военной операции (СВО) на Украине. Сейчас они проходят боевое слаживание в Тамбовской области. Решение пойти на фронт господин Валиев объяснил тем, что окончил военное училище и не хочет, чтобы воевать забирали молодежь, которой надо «демографию поднимать». Оба депутата подписали контракты на полгода.

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Первый секретарь татарстанского отделения «Коммунистов России», депутат думы Казани Альфред Валиев подписал с Минобороны РФ добровольческий контракт для участия в спецоперации на Украине. Об этом «Ъ-Казань» сообщил сам господин Валиев. «Контракт на полгода. Он одинаковый, что для армии, что для ЧВК. Я записался в добровольческий батальон»,— сказал он.

По словам Альфреда Валиев, такой же контракт подписал еще один член «Коммунистов России», депутат горсовета Альметьевска 42-летний Василий Новиков. Он получил должность заместителя командира роты по воспитательной работе. 59-летнего господина Валиева назначили заместителем командира батальона по вооружению.

Лидер татарстанских «Коммунистов России» (руководит отделением с 2013 года) окончил Ленинградское высшее общевойсковое командное дважды Краснознаменное училище им. Кирова. Некоторое время Альфред Валиев работал в МВД, сейчас является директором ООО «УК Уныш» (рынок в Авиастроительном районе Казани). «Я сам военный, командир роты, капитан»,— пояснил «Ъ-Казань» господин Валиев. «Именно те офицеры, которые служили в Советском Союзе, это мы должны воевать. Мы с опытом. Чтобы молодежь не брали. А молодежь наша должна демографию поднимать. Тем более мы уже жизнь прожили. Да и за Родину сердце болит»,— заявил коммунист. По словам господина Валиев, у Василия Новикова также есть боевой опыт. «Он и в спецназе был, и в армии – в морской пехоте»,— сказал коммунист.

Сейчас депутаты находятся в Тамбовской области, где проходят боевое слаживание. Однако в ближайшие дни, как рассчитывают коммунисты, их отправят на фронт. «Подготовка очень тяжелая. Мне тяжело. Мне под 60. Но мы справляемся. Как говорил Суворов, тяжело в учении, легко в бою»,— подчеркнул коммунист.

Временно исполнять обязанности главы татарстанского отделения «Коммунистов России» будет Руслан Христофоров. Партийцы, по словам Альфреда Валиев, собирают «гуманитарную помощь для батальона».

Напомним, в спецоперации РФ на Украине участвует также депутат Госсовета Татарстана от ЛДПР Эдуард Шарафиев. В ноябре 2022 года он заключил контракт сроком на три месяца. Однако в феврале продлил контракт. Его назначили командиром второго батальона отдельной штурмовой бригады. Парламентарий рассказывал, что «по согласованию с командованием» ему предоставили «возможность выезжать в командировку для посещения заседаний Госсовета Татарстана». Ранее власти Татарстана сообщали, что для участия в СВО были мобилизованы еще 13 муниципальных депутатов.

Как сообщал «Ъ-Казань», у добровольцев из Татарстана возникли проблемы с увольнением из войсковой части. Так, в Казанский гарнизонный военный суд обращались два бойца добровольческих батальонов «Алга»: по истечению их контрактов, заключенных на четыре месяца, командование отказалось подписать их рапорты об увольнении. Суд отклонил иски бывших бойцов. В военкомате Татарстана указывали, что пока не будет указа о завершении частичной мобилизации на СВО по своему желанию боец уволиться не может. «Мы всем гражданам объясняем, что если закончится контракт на четыре месяца и будут так же продолжаться мероприятия по частичной мобилизации, то вы не уволитесь»,— говорил представитель комиссариата Евгений Токмаков.

Альфред Валиев затруднился сказать «Ъ-Казань», рассчитывает ли он вернуться из зоны СВО по истечении срока своего контракта. «Война это. Надо посмотреть, что будет через полгода»,— сказал депутат.

Кирилл Антонов