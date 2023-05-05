На Кубани объем ВРП в I квартале 2023 года вырос на 2,5%

Объем валового регионального продукта на Кубани в I квартале текущего года вырос на 2,5%. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

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Все отрасли экономики края сохраняют положительную динамику, как отметил первый вице-губернатор Кубани Игорь Галась.

«По итогам первого квартала 2023 года рост показателей достигнут в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, транспортировке и хранении, оптовой торговле, общественном питании и сфере платных услуг населению»,— пояснил господин Галась.

Индекс промышленного производства по итогам указанного периода составил 109,3%, объем оказанных транспортных услуг — 106,2%. Показатель в сельскохозяйственной отрасли за год вырос со 103,2 до 104,3%. Данная экономическая ситуация отразилась на уровне жизни населения. Рост заработной платы в среднем составил 6,1%.

Анастасия Донскова

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