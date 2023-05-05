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Коммерсантъ FM
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«Аэрофлот» пересчитал мили

Как перевозчик изменил условия программы лояльности

«Аэрофлот» девальвировал бонусные мили клиентов. За ночь стоимость премиальных билетов, которые можно купить за накопленные баллы, выросла в разы. Например, за перелет из Москвы в Бангкок бизнес-классом теперь придется отдать 120 тыс. миль вместо привычных 60 тыс. А сильнее всего в пересчете на бонусы подорожали билеты в Стамбул, теперь для их покупки нужно потратить в четыре раза больше баллов, чем раньше.

Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

В «Аэрофлоте» заявляют, что изменения плановые, поскольку условия программы лояльности не пересматривались уже 13 лет. С тех пор перелеты по некоторым направлениям успели значительно подорожать, а вот их цена в милях осталась прежней, чем и пользовались пассажиры, признает главный редактор портала frequentflyers.ru Илья Шатилин: «Перелет бизнес-классом в Стамбул до конца лета стоит 186 тыс. руб., а за мили был 15 тыс. миль и 11 тыс. руб.

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Насколько я знаю, до 70% пассажиров бизнес-класса именно на международных направлениях летели за бонусы, причем даже не за свои. Есть прослойка людей, которые покупают их на черном рынке, где миля стоит максимум 1 руб. Это очень приятная история, на которой зарабатывают все, кроме "Аэрофлота".

Из-за пересмотра условий очень много недовольных, но они никуда не могут деться. Несколько лет назад бонусную программу изменила авиакомпания S7. Там сделали динамическое ценообразование, то есть цену билета в милях привязали к цене билета в деньгах. Если билет стоит дорого, то и за бонусы он тоже будет стоить дорого, столько, что копить их достаточно сложно. Некоторые авиакомпании и вовсе перешли на монетарные программы.

Например, у Utair это просто кешбэк. Сколько денег ты потратил, столько кешбэка и получишь. Если ты летишь по самому дешевому тарифу, то ничего не получаешь».

В «Аэрофлоте» объясняют, что пересмотрели программу лояльности ради «сохранения максимального количества привилегий для пассажиров». Собеседники “Ъ FM” соглашаются: компании действительно приходится искать дополнительные источники доходов, поскольку подорожало обслуживание и парка самолетов, и пассажиров на борту.

Впрочем, на клиентах перевозчика сложная ситуация в отрасли уже отразилась, говорит руководитель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов: «Закрылось существенное количество международных направлений, на чем перевозчики зарабатывали больше всего, поэтому сокращается список услуг, которые они предоставляют, в том числе и питание.

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В этом плане сервис стал хуже — стараются экономить практически на всем. В ряде аэропортов авиакомпания отказалась от обслуживания пассажиров бизнес-залов, поэтому там действительно будут сложности. Но она, экономя денежные средства, все-таки предоставляет мили».

Собеседники “Ъ FM” отмечают, что для некоторых пассажиров «Аэрофлота» изменения и вовсе покажутся незначительными. Например, туристы, которые получают баллы с помощью карт банков-партнеров авиакомпании, в теории могут накопить несколько тысяч миль за месяц.

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Иван Хорушевский

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