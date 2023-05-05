Мэр Одессы Труханов выйдет из-под ареста под залог в 13 млн гривен

Депутат одесского горсовета Дмитрий Танцюра внес залог в размере 13 млн гривен (около $352 тыс.) за мэра Одессы Геннадия Труханова, арестованного по подозрению в растрате бюджетных средств. Его отпустят из-под стражи. Господин Танцюра подтвердил внесение залога изданию «Суспильне».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Геннадий Труханов

Фото: Igor Tkachenko / Reuters Геннадий Труханов

Фото: Igor Tkachenko / Reuters

Геннадий Труханов находился в следственном изоляторе с 4 мая с правом внесения залога 13 млн гривен. Суд принял решение об аресте, поскольку подозреваемый не внес залог в размере 30,86 млн гривен ($844 тыс.).

По версии следствия, в сентябре 2016 года Одесский горсовет приобрел здание завода «Краян» за 185 млн гривен у частной структуры. При этом компания-владелец, как следует из материалов дела, в начале того же года приобрела здание на аукционе за 11,5 млн гривен. Суд оценивает сумму причиненного мэром ущерба в 92 млн гривен.

Геннадий Труханов был избран мэром Одессы в 2014 году, а затем переизбрался на новый срок. После начала спецоперации он выступал против сноса памятника императрице Екатерине II и переименования улицы Пушкина. Господин Труханов призывал «искать компромиссы» и «избегать конфронтации с Россией». Осенью 2022 года президент Украины Владимир Зеленский поручил СБУ и МВД проверить заявления мэра на предмет пророссийских высказываний.

Эрдни Кагалтынов