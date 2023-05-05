Глава Кубани ответил на вопрос журналиста о безопасности в регионе

Безопасность Краснодарского края находится на самом высоком уровне, считает губернатор Вениамин Кондратьев. Об этом он заявил на Форуме кубанской журналистики, который проходит в Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Отвечая на вопрос журналиста, он отметил, что нельзя отрицать то, что «все мы сегодня наблюдаем». Однако, по словам главы Кубани, это ничто, по сравнению с тем, что могло быть.

«Поэтому, что касается безопасности края, жителей, отдыхающих — не сомневайтесь, она на самом высоком уровне», — сказал господин Кондратьев.

Он также отметил, что количество туристов на курортах региона ежегодно увеличивается и будет расти и дальше.

Наталья Решетняк

Читайте нас в Telegram