В Краснодаре задержали мужчину по подозрению в убийстве у анапского кафе 9 лет назад

В Краснодаре задержали 43-летнего жителя Анапы, подозреваемого в убийстве, совершенном в 2014 году. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, мужчина может быть связан со стрельбой в одном из кафе Анапы.

«В какой-то момент мужчины вышли на улицу. Злоумышленник выстрелил из имевшегося у него огнестрельного оружия в сторону оппонентов»,— говорится в сообщении.

Один из участников конфликта получил огнестрельное ранение. Позднее мужчина скончался от полученных ран в медучреждении.

По данным ведомства, подозреваемый скрывался от полиции в течение девяти лет на Кубани и в Адыгее, проживая по поддельным документам. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину на краснодарском автовокзале.

По факту совершенного преступления было возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).

Анастасия Донскова

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