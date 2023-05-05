Шойгу в ЮВО проверил готовность партий военной техники для спецоперации

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал готовность военной техники, отправляемой в зону спецоперации, в Южном военном округе. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

Генералу армии представили новые современные танки, бронированные боевые машины, спецтехнику и автомобили, предназначенные для снабжения российских войск.

Глава военного ведомства также проинспектировал базы хранения и ремонта военной техники. Сообщается, что благодаря круглосуточной работе ремонтных подразделений ВС РФ и предприятий ОПК число отремонтированных единиц боевой техники превысило количество поврежденной в соотношении три к двум.

«Восстановленная техника сразу направляется в подразделения Вооруженных Сил РФ в районах специальной военной операции»,— говорится в сообщении.

Глава военного ведомства также проинспектировал базы хранения и ремонта вооружения и боевых машин, выведенных из зоны боевых действий. На особый контроль поставлены вопросы непрерывной поставки необходимого вооружения и техники группировкам войск, находящимся в зоне СВО.

Анастасия Донскова

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