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Краснодарский край передал в зону СВО почти сто единиц военно-технического имущества

В воинские части в зоне специальной военной операции из Краснодарского края переданы пять автомобилей повышенной проходимости, шины, автономные генераторы электропитания, квадрокоптеры, противодроновые ружья, тепловизионные прицелы и приборы наблюдения, всего около ста единиц оборудования, сообщает администрация региона.

Техника закуплена департаментом по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью администрации Краснодарского края. Департамент является уполномоченным органом по приему заявок и закупке за счет краевых средств имущества для нужд СВО.

Анна Перова, Краснодар

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