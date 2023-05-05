Кубанские виноделы: увеличение господдержки подтолкнет развитие отрасли

В 2023 году Минсельхоз РФ выделит из федерального бюджета 3,5 млрд руб. на поддержку отечественного виноградарства и виноделия, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замглавы департамента пищевой и перерабатывающей промышленности аграрного ведомства Ирину Федину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

Сумма господдержки в этом году на 1,1 млрд руб. больше, чем в 2022-м. Госпожа Федина также рассказала об увеличении производства виноградарства и виноделию за прошлый год. Сбор винограда и производство вин выросли до 890 тыс. тонн и 600 млн литров соответственно. Площади виноградников в стране на сегодня составляют 101 тыс. га. О влиянии господдержки на работу предприятий высказались непосредственно участники рынка на Кубани.

«Мы рады, что на отрасли производства виноградарства и виноделия обращают столь пристальное внимание на самом высоком уровне. Ставки субсидий в этом году действительно увеличатся. В том числе на закладку новых виноградников, на закупку и установку шпалеры. Как представители премиального сегмента, мы работаем по французским стандартам. И плотность посадки виноградной лозы у нас достаточно высокая. А чем больше количество лоз на гектар, тем выше затраты. И в этом году такие моменты учли»,— прокомментировала «Ъ-Кубань» генеральный директор «Шато де Талю» Елена Куркова.

По словам госпожи Курковой, в 2021 и 2022 годах компания уже получала господдержку. Правда, в прошлом году отменили субсидии для тех, кто закладывал виноградники из импортного посадочного материала. «Шато де Талю» материал всегда закупала в питомниках Франции и Италии.

Как отметил в беседе с «Ъ-Кубань» управляющий партнер винодельческого региона «Долина Лефкадия» Михаил Николаев, государство предоставляет субсидии на саженцы, на установку шпалеры, на уходные работы за молодыми виноградниками, льготные кредиты на сельхоздеятельность. «Ранее мы получили грант на сыродельню, что подтолкнуло к ее развитию. «Также нам предоставили субсидии на посадку виноградников. Но уменьшенные, потому что мы используем импортные саженцы из Франции. В России посадочного материала для нас пока нет»,— отметил господин Николаев.

Андрей Пугачев

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