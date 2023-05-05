В Ярославле демонтируют трибуны стадиона «Локомотив»

Проект планировки территории бывшего стадиона «Локомотив» в Ярославле находится на согласовании, в июне запланировано проведение общественных обсуждений. Об этом рассказала представить собственника земельного участка Дарья Рудницкая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший стадион "Локомотив" в Ярославле

Фото: Ъ-Ярославль Бывший стадион "Локомотив" в Ярославле

Фото: Ъ-Ярославль

Как отметил побывавший на территории бывшего стадиона корреспондент «Ъ-Ярославль», сейчас на «Локомотиве» начался демонтаж трибун и вывоз мусора.

«Постоянно идёт уборка мусора, вывезено уже более 5 контейнеров. Только сегодня выехало 7 самосвалов, и это только начало. Предположить сколько ещё будет вывезено именно мусора — невозможно»,— рассказала Дарья Рудницкая.

Также собственник занимается проектом планировки территории. Изначально он не предполагал сохранения спортивной зоны, но на этом настояли в мэрии.

«Артём Молчанов принял решение оставить здесь спортивную составляющую. Плюс подразумевается передача земли городу под детский садик, который у нас будет построен. Также по проекту планировки территории, который у нас сейчас проходит согласование, будут детские площадки, площадка для воркаута, площадка для инвалидов», – пояснил заместитель мэра Ярославля Александр Черневский.

Представитель собственника сообщила, что, помимо спортивной составляющей, в проекте частично сохранена и парковая зона. Дома планируется строить не выше 18 этажей.

«До момента утверждения и согласования проекта планировки мы не можем дальше двигаться по работам. Можем осуществлять демонтаж, что сейчас и происходит, и после этого сразу же будут начаты работы по обустройству спортивных площадок. После того, как будет вся социальная сфера исполнена, будет начато строительство домов, потому что до этого будет нужно много согласований ещё получить», – разъяснила Дарья Рудницкая.

Представитель собственника земли добавила, что общественные обсуждения проекта планируется провести через месяц.

Андрей Иванов