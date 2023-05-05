«Совет по правам человека выпал из повестки»

Глава СПЧ Валерий Фадеев предложил подвергнуть Telegram-каналы экспертной и юридической экспертизе. Итогом этой работы может стать придание этим ресурсам статуса официальных СМИ. По мнению правозащитника, деятельность Telegram-блогеров никак не регулируется, при этом по факту многие из них работают как журналисты. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что подобные инициативы не совсем в компетенции СПЧ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил внимательно проанализировать работу Telegram-каналов. Результатом этого самого анализа может стать введение данных ресурсов в законодательное поле. Но соответствующее решение должно быть осмысленным и продуманным.

Идея не нова. Журналист, сотрудник СМИ действует в рамках закона, а Telegram-блогер пишет все что хочет, даже разные безобразия. Как мы знаем, в России Telegram уже блокировали, однако затем вернули его гражданам, в том числе по причине большой популярности и, главное, нужности данного ресурса. Вот ведь странно: у нас часто происходит, что всякий анализ кончается именно запретами, а не чем-то другим.

Но сказать хочется не об этом. Ранее Валерий Александрович, выступая на круглом столе «Устойчивое управление дикой природой», предложил ужесточить наказание за нападение собак на человека. По словам правозащитника, оно сейчас довольно вялое: максимум — арест на срок до шести месяцев. А так есть только штраф, причем совсем небольшой.

Открытым остается вопрос, как быть с бездомными четвероногими, которые провинились. Считается, что собака — существо умное, но юридической грамоте, к сожалению, необученное, не всегда понимает, что такое правовое поле. Не создавать же нам собачьи тюрьмы. Хотя можно было бы направлять оступившихся животных, скажем, на исправительные работы. Пусть трудятся под присмотром для общего блага, в том числе и собачьего.

И еще вспоминается известный рассказ Антона Павловича Чехова… Хозяева у собак тоже разные бывают, получается, что вопрос этот не так уж прост, как может показаться на первый взгляд. Но не будем иронизировать. Действительно плохо, когда на тебя кто-то нападает или кусает. Проблема есть, и этим, безусловно, нужно заниматься.

Кажется, что в нынешних непростых условиях Совет по правам человека окончательно потерялся, выпал из повестки.

Неужели, кроме собак и неправильных Telegram-блогеров, у российского человека нет других сложностей в жизни, права его никоим образом не ущемляются? Может быть, нет у нас больше униженных и оскорбленных?

Но тогда возникает вполне себе логичный вопрос: зачем в таком случае Совет по правам человека? Возможно, и не нужен он. Это пережиток прошлых лет, когда была такая проблема, как права человека. Тем более у нас есть институт омбудсмена, вернее, уполномоченного по данной проблематике.

Так или иначе, есть повод задуматься о некоторой реформации общественных институтов. Что же касается Telegram, в стране достаточно регуляторов, контролеров, недовольных и рассерженных граждан, а также инициативных депутатов. Они зорко смотрят и крамолы не пропустят — в этом точно не стоит сомневаться.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".