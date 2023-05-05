Подросток в Петербурге угнал автомобиль матери и врезался на нем в полицейский патруль

Полиция задержала 14-летнего подростка, устроившего ДТП с полицейской машиной на автомобиле своей матери, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В результате аварии никто не пострадал.

Как рассказали в главке, заявление о пропаже BMW 39-летняя женщина подала в полицию Приморского района Петербурга 4 мая, указав, что к исчезновению машины причастен ее сын. В тот же день патруль обнаружил автомобиль на Октябрьской набережной и организовал погоню.

«Двигаясь по Октябрьской набережной в направлении от Новосаратовки к улице Покровская дорога, водитель БМВ не справился с управлением и совершил наезд на стоящий полицейский автомобиль»,— рассказали в полицейской пресс-службе.

Сейчас правоохранительные органы проводят проверку инцидента, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Сам юноша уже передан матери после разбирательства.

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