В Самарской области с начала года выявили 52 поддельные банкноты и одну монету

В банковской системе Самарской области в первом квартале текущего года обнаружили 53 денежных знака Банка России, имеющих признаки подделки. Об этом сообщает региональное отделение ЦБ.

«Большинство обнаруженных фальшивок — 33 штуки — по-прежнему составили банкноты номиналом 5000 руб.»,— говорится в сообщении.

Также выявлены четыре банкноты номиналом 2000 руб., девять банкнот номиналом 1000 руб., пять — номиналом 200 руб., одна — номиналом 100 руб. Кроме того, найдена поддельная монета номиналом 5 руб.

В случае подозрения банкноты на подделку в ЦБ РФ рекомендуют обратиться в любой коммерческий банк, где помогут определить их подлинность.

Сабрина Самедова