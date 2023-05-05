Власти Крыма взыскали 178 млн рублей с несостоявшегося девелопера индустриального парка

Арбитражный суд Крыма взыскал с управляющей компании «Таврида» в пользу властей республики 178,4 млн руб. долга по договору аренды земли, где та должна была создать в итоге не построенный индустриальный парк. Об этом сообщается в арбитражной картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба инвестиционного портала республики Крым Фото: пресс-служба инвестиционного портала республики Крым

Как отмечается в судебном акте, минимущества Крыма и управляющая компания заключили соглашение о реализации инвестиционного проекта по созданию индустриального парка в Симферопольском районе республики в июне 2019 года. Сразу после этого «Тавриде» предоставили в аренду земельный участок. Однако уже в середине октября власти направили компании извещение о расторжении инвестсоглашения. В министерстве экономики Крыма «Ъ-Кубань» пояснили, что оно прекратило свое действие ввиду неисполнения инвестором своих обязательств.

Как отмечается в решении, компания арендную плату все время действия договора аренды не вносила, а на участке вместо индустриального парка образовалась свалка. Участок власти смогли вернуть только в феврале 2022 года — до этого времени компании начислялась аренда.

В итоге суд взыскал с управляющей компании 53 млн руб. задолженности по аренде земли, 22,4 млн руб. пени и 102 млн руб. штрафа.

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Управляющая компания "Таврида" учреждено в Симферополе в июне 2019 года с уставным капиталом в 20 тыс. руб., в фирме работает один человек, сведений о прибыли нет.

В настоящее время крымский арбитраж рассматривает иск Совмина республики к УК «Таврида», в рамках которого требует расторжения договора об условиях деятельности в свободной экономической зоне на территории Крыма.

Михаил Волкодав

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