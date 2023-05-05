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Михаил Евраев вручил почетные знаки «Предприятие трудовой доблести»

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев вручил почетные знаки «Предприятие трудовой доблести», учрежденные по его инициативе в этому году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Знаки «Предприятие трудовой доблести»

Знаки «Предприятие трудовой доблести»

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Знаки «Предприятие трудовой доблести»

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Вручение прошло во время открытия интерактивной просветительской площадки «Весна 45-го года» на Первомайском бульваре в Ярославле.

«У нас большое количество предприятий работало во время войны. Ярославль и Рыбинск по указу президента России получили почетные звания «Город трудовой доблести». И сегодня мы вручаем памятные знаки предприятиям, которые работали во время войны. Люди трудились для Победы, под бомбежками. Мы обязаны помнить наших героев. Победа ковалась как на фронте, так и в тылу. Важно, что эти предприятия по-прежнему уверенно идут вперед, развиваются»,— сказал господин Евраев.

Губернатор наградил «Ярославский судостроительный завод», ярославский завод «Красный маяк», АО «Русские краски», Ярославский радиозавод, АО «Корд», судостроительный завод «Вымпел»», ПАО «Автодизель» и ПАО «ОДК-Сатурн».

Открытая при поддержке правительства области выставка будет действовать до 10 мая. На выставке представлены находки, обнаруженные в местах сражений, личные вещи, переданные родственниками погибших в годы войны.

По инициативе правительства области ко Дню Победы пройдет акция «Георгиевская ленточка», в домах культуры будут организованы концерты и выставки, уже начал работу военно-полевой кинотеатр у КЗЦ «Миллениум», а 9 Мая в рамках XV Международного музыкального фестиваля Юрия Башмета состоится музыкально-драматический спектакль.

Алла Чижова

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