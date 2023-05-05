Самарский «Авиакор» готов возобновить производство самолетов Ан-140

Самарский завод «Авиакор» готов возобновить производство самолетов Ан-140 в случае реализации программы импортозамещения комплектующих изделий и систем. Об этом сообщается в отчете предприятия за 2022 год, опубликованном на официальном сайте компании.

В документе отмечается, что программа производства самолетов Ан-140 была остановлена из-за того, что основная часть поставщиков и конструкторское бюро разработчика находятся на Украине. При этом «Авиакор» готов выполнять техническое обслуживание и ремонт данного типа воздушных судов.

На данный момент компенсирующей мерой после остановки проекта Ан-140 является участие самарского предприятия в новом проекте строительства турбовинтового регионального самолета ТВРС-44 «Ладога», реализуемом АО «УЗГА». В рамках программы «Авиакор» изготавливает фюзеляж и другие агрегаты для изготовления опытных образцов.

Андрей Сазонов