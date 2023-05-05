Чистая прибыль оператора казино в Красной Поляне составила 1 млрд рублей

Чистая прибыль ООО «Домейн», которое является оператором казино в Красной Поляне, в 2022 году составила 1 млрд руб. Это на 11% меньше показателей 2021 года. Информация об этом опубликована в финансовой отчетности компании в системе «СПАРК-Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ООО «Домейн» Фото: ООО «Домейн»

ООО «Домейн» зарегистрировано в 2015 году в Сочи. Компания специализируется на деятельности по организации и проведению азартных игр. Генеральным директором является Павел Перов. Бенефициар — Андрей Скок, которого «Ведомости» называют управляющим активами семьи экс-губернатора Кубани и бывшего главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева.

Выручка в 2021 году составила 7,3 млрд руб.

Олег Исаев

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