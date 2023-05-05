Музей-заповедник Пушкина в Большом Болдине закроется на реставрацию 10 мая

Начинается реставрация музея-заповедника в Большом Болдине, где находится усадьба поэта Александра Пушкина. Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области. С 10 мая для посетителей будет закрыт барский дом в Львовке, с 16 июня — господский дом, вотчинная контора и музей сказок в главной усадьбе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Обновленные объекты откроются в 2024 году. Экскурсии на время ремонта отменять не будут, и с 16 июня посетителям предложат новые программы.

Музей реставрируют в рамках подготовки к его 75-летию и к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина. Ранее регион получил около 170 млн руб. на ремонт из федеральной казны.

В барском доме усадьбы, господском доме и музее сказок обновят экспозиции. Планируется отремонтировать крепостную контору, баньку и кухню. Планируется привести в порядок и парк усадьбы: обновить освещение, скамейки, навигацию, сервисные зоны, мостики и дорожки.

«Ключевая задача — сохранить память, подлинность, историческую достоверность, атмосферу пушкинского Болдина. Добавлять в экспозицию мультимедиа будем максимально деликатно, сосредоточив внимание, в частности, на пополнении обстановки комнат подлинными предметами того времени, которые помогут посетителям увидеть, как все было при Александре Сергеевиче»,— сказала министр культуры Наталья Суханова.

Анастасия Еремина