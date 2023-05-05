«Агросила» купила птицефабрику «Пермская» на заемные 2,4 млрд рублей

АО «Агросила» привлекло кредитные средства в размере 2,4 млрд рублей в банке ВТБ для покупки птицефабрики «Пермская». Об этом сообщает пресс-служба банка. Кредитные средства для покупки 100% акций предприятия выданы на семь лет. «Мы активно работаем с предприятиями АПК и заинтересованы в развитии бизнеса наших партнеров. Уверен, что приобретение птицефабрики «Пермская» положительно скажется на динамике развития холдинга «Агросила» и снабжении продуктами питания в регионах его присутствия», процитировала пресс-служба банка старшего вице-президента ВТБ Руслана Еременко.

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Напомним, сделка по покупке100% акций владельца фабрики — АО «Продо Птицефабрика Пермская» была завершена в апреле этого года. По данным «Ъ-Прикамье», общая стоимость сделки могла превысить 3 млрд руб.

Птицефабрика «Пермская» — одно из старейших сельскохозяйственных предприятий Пермского края, расположена в поселке Сылва Пермского района. Репродуктор птицефабрики находится в другом населенном пункте Пермского района — селе Бершеть. Предприятие было основано в феврале 1981 года. С 2004 года фабрика входило в группу компаний «Продо». В настоящее время птицефабрика «Пермская» является крупнейшим производителем курятины в регионе. В год предприятие производит около 35 тыс. тонн мяса под брендами «Троекурово», «Рококо» и «Ясная горка». Птицефабрика «Пермская» занимает 34% рынка Пермского края. Ее проектная мощность составляет 48 тыс. тонн готовой продукции в год.

Казанский холдинг «Агросила» основан в 2005 году. Основной владелец холдинга — Ильшат Фардиев. В состав холдинга входят 23 предприятия, расположенные на территории Республики Татарстан. Это предприятия по выращиванию, хранению и обработке зерновых и технических культур, производству продукции животноводства и птицеводства, производству сахара, реализации готовой продукции и сервисному обслуживанию сельскохозяйственной техники. «Агросиле» также принадлежит собственная розничная сеть под брендом «Здоровый мир». Выручка компании по итогам 2021 года составила 47,6 млрд руб.