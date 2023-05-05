Казань примет российско-китайский форум РОСТКИ

В Казани 7-8 сентября этого года в выставочном зале «Казань экспо» пройдет первый российско-китайским форум РОСТКИ. Об этом сообщает «Татмедиа».

В рамках мероприятия запланирован диалог партий Китая и России, выставка, тематические сессии по направлениям IT, машиностроение, нефтехимия, транспорт, туризм, культура, здравоохранение, спорт, образование и инвестиции.

По словам главы АИР Татарстана Талии Минуллиной, название форума — это сочетания букв названий участников мероприятия: Россия — Татарстан — Китай.

"Ъ-Казань"