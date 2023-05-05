Laffite Automobili представила пять электромобилей

Компания GFG Style, основанная дизайнерами Джорджетто и Фабрицио Джуджаро, представила пять электромобилей под новым брендом Laffite Automobili.

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Все модели построены вокруг одинакового углепластикового монокока со стальными подрамниками, имеют двухрычажные подвески, задний привод и общую электрическую силовую установку. Laffite Automobili получили 1150-сильный электромотор на задней оси у кроссовера Laffite Atrax и купе Laffite LM1, а модель Laffite Barchetta оснащается 590-сильным электромотором. Запас хода составляет от 390 до 440 км в зависимости от модели.

Гиперкар Laffite LM1 представляет собой двухместный гоночный болид, адаптированный для дорог общего пользования. Будет сделано 24 купе цене от $2,4 млн каждый с началом поставок в январе 2024 года.

Внедорожное купе Laffite Atrax, в дорожной и внедорожной версиях, имеет подвеску с регулируемым дорожным просветом, трехместный салон и активную аэродинамику. Тираж модификации составит 26 шт по цене от $1,69 млн со сроком поставки весной 2024 года.

Летом 2024 года начнутся поставки Laffite Barchetta, которую предложат в трех версиях: Coupe со сдвижной углепластиковой крышей, G1 с единым лобовым стеклом и G2 с раздельными обтекателями. Стоимость модели составит от $1,7 млн, а всего будет сделано 26 машин.

Премьера марки Laffite Automobili состоялась 3 мая 2023 года в рамках Гран-при Майами Формулы 1. Бренд основан Бруно Лаффитом и названа им в честь деда — французского гонщика Формулы 1 Жака Лаффита, который выступал в чемпионате мира в 1970-80-е годы. Большую часть гоночной карьеры Лаффит-старший провел в команде Ligier, за которую гонялся на протяжении девяти сезонов.

Максим Вершинин

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