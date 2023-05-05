Зрелищно и точка

Если для вас дрифт до сих пор ассоциируется исключительно с одним из фильмов франшизы «Форсаж», то вы безнадёжно отстали от трендов. К 2023 году мастерство управления машиной в управляемом заносе эволюционировало от увлечения уличных гонщиков до одной из самых популярных дисциплин профессионального автоспорта. Дрифт уже соперничает с кольцевыми гонками и классическим ралли по числу фанатов, а в России дрифт давно закрепился в статусе самого популярного вида автоспорта. Чтобы понять секрет успеха, мы и отправились на первый этап RDS GP — Гран При Российской Дрифт Серии — на подмосковную трассу Moscow Raceway.

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Две машины в заносе пролетают перед трибунами, засыпая болельщиков крошками жжённой резины и окутывая клубами дыма от сгоревших покрышек, а спустя несколько мгновений эти же автомобили появляются перед зрителями вновь, но уже в другом порядке. Пилот, который ехал лидером, теперь преследует своего соперника, начинавшего дуэль в статусе преследователя. Рёв моторов, горящие шины, невероятный угол заноса и всё заканчивается. Заезды в дрифте длятся несколько десятков секунд, после чего судьи берут короткую паузу, чтобы определить победителя, который пройдёт по сетке парных заездов дальше, а затем всё повторяется вновь. Очередная пара участников, два заезда, победитель и так, пока не будут определены дуэлянты следующей стадии турнира.

В таком динамичном формате проходят оба дня официальных заездов Гран При Российской Дрифт Серии — в субботу пилоты проезжают квалификацию, на основе которой формируются парные заезды топ-32, а затем в топ-32 идёт уже борьба на выбывание. Проигравший заканчивает своё участие в этапе, а победитель выходит в топ-16. Самые главные события разворачиваются в воскресенье, когда в топ-16 разыгрываются места в топ-8, откуда победители дуэлей выходят в полуфиналы, а победители стадии топ-4 сражаются за победу, тогда как проигравшим предстоит «утешительный» заезд за третье место. Всё проходит очень быстро, но градус непредсказуемости зашкаливает на протяжении всего уик-энда — сюрпризы могут быть на любой стадии уик-энда. И за это особенно любят дрифт, потому что здесь ничего не гарантированно даже самому опытному и титулованному пилоту.

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Просто потому, что даже для многократного чемпиона сражение может закончиться уже на стадии квалификации. Это в Формуле 1, даже если ты не показал никакого быстрого круга, на старт гонки ты выйдешь, пусть и на последнем месте, а в RDS GP всё не так. Есть две попытки в квалификации и если обе ты проедешь на ноль — для этого много и не требуется, уйти в разворот во время проезда или наделать грубых ошибок, из-за которых судьи обнулят попытку — то всё, можешь собирать вещи, в топ-32 тебе места нет. А когда наступает очередь парных заездов, то здесь шансов испортить свою гонку ещё больше. Развернуло — сразу до свидания, плохо проехал лидером или преследователем — собирай вещи и готовься к следующему этапу, врезался в соперника — ну здесь судьям будет над чем поразмышлять, потому что случиться контакт мог по виде каждого из дуэлянтов. Но исход будет тот же — один пилот отправится дальше, а второго ждёт отдых.

Причём в Гран При Российской Дрифт Серии победить может новичок, а опытнейший чемпион с большой долей вероятности останется не у дел. Потому что кроме собственного мастерства в дрифте огромную роль играет удача. И надёжность техники. Просто потому, что на сломавшейся машине далеко не уедешь. И не победишь, если наделаешь ошибок в пилотаже. Лучшей иллюстрацией этим правилам стал первый этап сезона-2023, где фавориты оступились на стадии топ-16. Опытнейший Евгений Лосев уступил дебютанту серии Тимофею Добровольскому, а победитель квалификации Дамир Идиятулин, который второй год подряд проезжает на максимально возможные 100 баллов, проиграл Алексею Вахтину. Если вы далеки от дрифта и эти имена вам ни о чём не говорят, то просто осознайте — два победителя этапов RDS GP, два сильнейших пилота российского дрифта из-за собственных ошибок прекратили борьбу, дав возможность пройти дальше новичку серии и спортсмену, который в прошлом сезоне не всегда и в топ-32 попадал!

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Ещё сюрпризов? Действующий чемпион Гран При Российской Дрифт Серии тоже не вышел в топ-8, но уже по техническим причинам. Построив к новому сезону самую мощную подтвержденную дрифт машину в мире — 1365-сильный Nissan 370Z — Аркадий Цареградцев не смог продемонстрировать потенциал своей новинки, потому что перед стартом топ-16 не выдержал карданный вал. И вот уже обладатель титула не у дел. Его соперник Георгий Чивчян — самый титулованный российский дрифтер и победитель Интерконтинентального кубка FIA по дрифту — вроде бы остаётся в борьбе, но ровно для того, чтобы в полуфинале уступить ещё одному дебютанту серии Антону Козлову.

И, вероятно, ни в одной другой серии ничего подобного увидеть нельзя, чтобы пилот, который пришёл из младшего чемпионата и проводит свой первый этап в главном турнире, с первой же попытки одержал победу. Ни в Формуле 1, ни в WRC, ни в WTCR вы такого не увидите, а в Гран При Российской Дрифт Серии возможно всё! RDS GP — это вершина дрифта в России, подняться на которую можно через региональные серии, первенство Sochi Drift Challenge и чемпионат RDS Europe, который считается последней ступенькой перед главной дрифт-серией России. И Антон Козлов, проделавший этот путь, стал лучшей иллюстрацией того, как важен талант и поступательное движение вперёд. Двукратный чемпион младшей серии (победитель «RDS Запад»-2021 и победитель RDS Europe-2022) шёл к своей цели и добился её в голливудском стиле — молодой пилот выигрывает свой дебютный этап в главном чемпионате, взяв верх над опытнейшими соперниками. Чем не сюжет для нового «Форсажа»?

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Тем более, что российскому дрифту есть чем похвастать — кроме ярких персонажей в достатке и крутых машин. На трассе в сражениях сходятся Nissan Silvia S15 российской команды «Форвард Авто», которая в своих автомобилях использует массу фирменных ноу-хау, и подготовленные одним из мировых лидеров в постройке дрифт-каров — латвийской компанией HGK Motorsport — BMW 2 Series, в соперниках собранной своими силами в гараже BMW 3 Series поколения E30 родом из 80-х может оказаться технологичный карбоновый гиперкар Flanker F российской разработки и таких контрастов — полным-полно!

И просто представьте, какая гремучая смесь получается из таких разных по своему уровню пилотов и автомобилей, какими непредсказуемыми получаются заезды, когда свой вклад в интригу вносит погода, ошибки спортсменов и технические проблемы с машинами. Умножьте это всё на скоротечность дуэлей и поймёте, почему RDS GP собирает полные трибуны болельщиков. Возможность своими глазами увидеть пилотов мирового уровня и пообщаться с ними, оценить в деле невероятно интересные автомобили и пощупать их своими руками в паддоке притягивает на большой дрифт мужчин и женщин, мальчиков и девочек, дедушек и бабушек, каждый из которых находит в Гран При Российской Дрифт Серии что-то интересное.

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А если возможности приехать на трассу нет, нет никаких проблем в том, чтобы следить за событиями на трассе в прямом эфире. Каждый этап собирает десятки тысяч фанатов в онлайн-трансляциях RDS TV, который показывает оба дня уик-энда, а если мало и этого — есть «Шинная борьба». В 2022 году Гран При Российской Дрифт Серии представил первый сезон своего сериала, позволяющего заглянуть за кулисы серии и увидеть то, что обычно скрыто от глаз широкой публики. Инсайды, скандалы, интриги так зашли аудитории, что в 2023-м выйдет второй сезон «Шинной борьбы». И, пожалуй, этот проект будет даже получше Drive to Survive о Формуле 1, где Netflix в угоду зрелищности часто передёргивает факты — сериал о российском дрифте гораздо честнее и ближе к реальности.

Да, дрифт требует предварительного погружения в правила (это не «кольцо» или ралли, где тот, кто приехал первым или стал самым быстрым, тот и победил), чтобы разобраться в нюансах судейства и том, что значат разнообразные символы на трассе. Да, не всегда можно понять, почему судьи вынесли то или иное решение, но интереса к происходящему это не убивает, а только подогревает. И с каждым этапом, что ты посмотрел, становиться всё интереснее и интереснее. А если погрузиться в атмосферу RDS GP с головой и побывать хотя бы на одном уик-энде лично, то после этого на другие виды автоспорта начинаешь смотреть скептически. Кольцевые гонки длятся долго, за классическим ралли и вовсе не уследишь, а дрифт — как на ладони да и заезды длятся секунды. А что ещё надо тем, кто многочасовым интервью на YouTube предпочитает короткие ролики в TikTok, а книги давно променял на треды в Twitter? Современная аудитория требует современного подхода к гонкам. И дрифт — идеальный формат.

Максим Вершинин