В Тамбовской области открылся первый в стране музей Российского военно-исторического общества

В Тамбовской области сегодня открыли первый в РФ музей Российского военно-исторического общества (РВИО) на базе Музейно-выставочного центра Тамбовской области. рассказали в пресс-службе правительства региона.

«Экспозиция расскажет о зарождении еще в прошлом веке Императорского Русского Военно-исторического общества. Основная ее часть будет посвящена настоящему периоду деятельности РВИО: монументальное искусство, патриотическое воспитание, военно-исторические лагеря, музейно-выставочная деятельность, историческое просвещение, а также множество проектов, нашедших свое воплощение за эти годы»,— цитирует пресс-служба облправительства советника председателя РВИО Ростислава Мединского.

По данным правительства Тамбовской области, благодаря сотрудничеству с РВИО в регионе открыто 36 мемориалов и памятников, установлено более 110 мемориальных досок Героям Советского Союза и полным кавалерам ордена Славы.

Российское военно-историческое общество было создано 29 декабря 2012 года указом президента Владимира Путина. Общество считает себя правопреемником Императорского Русского военно-исторического общества, действовавшего в 1907-1914 годах. Среди основным целей современного РВИО декларируются объединение сил государства и общества в сфере изучения военной истории России, противодействие попыткам ее искажения, популяризация достижений военно-исторической науки, а также поднятие престижа воинской службы и воспитание патриотизма. Председателем общества с марта 2013 года является помощник президента РФ Владимир Мединский.

Мария Старикова

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