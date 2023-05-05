На некоторых улицах Казани из-за Дня Победы запретят движение электросамокатов

В Казани на некоторых улицах из-за проведения Дня Победы на три дня запретят движение и парковку электросамокатов и велосипедов кикшеринговых организаций. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В частности, с 18:00 8 мая до 12:00 10 мая нельзя будет ездить в парке Победы, на Бондаренко (от проспекта Ямашева до Чуйкова), на Волгоградской (от улицы Бондаренко до Короленко), с 15:00 8 мая до 12:00 10 мая — на площади Тысячелетия, на Баумана (от Профсоюзной до Батурина), на Профсоюзной (от Чернышевского до Баумана) на местном проезде около сквера Галимзянова, на Кремлевской набережной, на улице Ташаяк ( от Московской до площади Тысячелетия), на Лево-Булачной и Право-Булачной (от площади Тысячелетия до Чернышевского), а также на территории между Центральным стадионом и цирком, на Декабристов (от Чистопольской до площади Тысячелетия), на Комсомольской (от Яруллина до Декабристов).

Кроме того, запрет будет действовать с 22:00 8 мая до 12:00 10 мая на улице Хакима (от Декабристов до Бичурина), на Бондаренко (от Солдатской до Хакима) и на территории около Чаши.

"Ъ-Казань"