Третью очередь фулфилмент-центра Ozon в Адыгее достроят осенью 2023 года

Третью очередь фулфилмент-центра Ozon панируют ввести в эксплуатацию к четвертому кварталу 2023 года, рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе компании. В результате площадь складского комплекса увеличится до 60 тыс. кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ

Новый фулфилмент-центр маркетплейса открылся в Адыгейске в марте этого года. По данным Ozon, центр обеспечивает полный цикл обработки онлайн-заказов и позволяет сократить время доставки товаров внутри региона до одного дня.

«Мы продолжим инвестировать в развитие нашей логистической инфраструктуры. Планируем в ближайшие несколько лет открыть несколько современных складских комплексов на юге России»,— отметили в компании.

В 2022 году стало известно, что строительно-инвестиционный холдинг «Ромекс Group» построит в Адыгее логистический центр для компании Ozon стоимостью 5 млрд руб.

Соглашение о его строительстве было подписано в декабре 2021 года. Площадь объекта составит 107 тыс. кв. м. Строительные работы начнутся в первом квартале 2022 года, ввод в эксплуатацию намечен на второй квартал 2023 года.

Наталья Решетняк

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