За три месяца свердловчане семь тысяч раз нарушили правила парковки

В первом квартале 2023 года свердловчан на 7,2 тыс. свердловчан были оштрафованы за административные правонарушения, сообщили в Telegram-канале департамента мировых судей региона. Жители области выплатили штрафы на сумму более 10,7 млн руб.

По данным департамента, наибольшее количество протоколов составлено за нарушение порядка организации и деятельности парковок (ст. 19 регионального закона № 52-ОЗ) — 5,9 тыс. дел, а также за парковку на озелененных территориях (ст. 16 регионального закона № 52-ОЗ) — 1,1 тыс. дел.

К 2030 году власти Екатеринбурга планируют увеличить число платных парковок с 2,6 тыс. до 26 тыс. — почти в 10 раз. Через два года в уральской столице будет 12 тыс. платных парковочных мест в границах улиц от Челюскинцев до Большакова, и от Московской до Восточной.

Полина Хабарова

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