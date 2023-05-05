Средний срок потребкредита в Удмуртии вырос до 4,5 лет в марте

В марте средний срок потребительского кредита в Удмуртии составил 4,5 года, что на четыре месяца больше показателя за прошлый год. Как сообщает пресс-служба НКБИ, республика оказалась на 26 месте среди 30 регионов-лидеров России в данном виде розничного кредитования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

В целом по России в марте средний срок потребительского кредита составил 4,9 года, увеличившись на 0,5 года. При этом самый большой средний срок потребкредита в возрастной структуре заемщиков отмечался в диапазонах от 50 до 60 лет — 5,5 лет, от 60 до 65 лет — 5,4 года, от 40 до 50 лет — 5,2 года.